Tűzeset

Hatalmas lángok az M4-esnél: ezért kellett száguldaniuk a tűzoltóknak

Címkék#tűzeset#m4#külterület#hírek#körbála

Tűz ütött ki Szolnok külterületén, az M4-es autóút közelében csütörtök délután. A lángok körülbelül hetven körbálát és az aljnövényzetet érintették.

Szoljon.hu
Forrás: Illusztráció

Fotó: Shutterstock.com

A helyszínre a szolnoki hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik gyorsan megakadályozták, hogy a tűz továbbterjedjen a környező területekre. A rajok a helyzetet uralják, a bálákat felügyelet mellett hagyják leégni – közölte hírportálunkkal a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A tűzeset idején a forgalom az M4-es közelében zavartalan maradt, személyi sérülésről nem érkezett hír.

 

