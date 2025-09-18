Hatalmas lángok az M4-esnél: ezért kellett száguldaniuk a tűzoltóknak

A helyszínre a szolnoki hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik gyorsan megakadályozták, hogy a tűz továbbterjedjen a környező területekre. A rajok a helyzetet uralják, a bálákat felügyelet mellett hagyják leégni – közölte hírportálunkkal a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A tűzeset idején a forgalom az M4-es közelében zavartalan maradt, személyi sérülésről nem érkezett hír.