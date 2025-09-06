52 perce
Több ezer négyzéternyi terület égett Alattyánon, gyorsan terjedtek a lángok
Rövid idő alatt több ezer négyzetméternyi száraz fű kapott lángra Alattyánon. A tűzoltók megfeszített munkáján múlt, hogy nem lett nagyobb baj.
Egy nyugodt szombat délután pillanatok alatt rémisztő fordulatot vett Alattyánon: füst gomolygott az utcák felett, a lángok pedig egyre nagyobb területen terjedtek tovább. A helyiek aggódva figyelték, vajon meddig jut a tűz, és veszélybe kerülnek-e a házak is.
Több ezer négyzetméternyi területen égett a tűz
Szombaton kora délután Alattyánon, a Rezeda úton tűz ütött ki, amely gyorsan átterjedt a szemközti telkek udvaraira is. Bár 6000 négyzetméternyi száraz fű leégett, szerencsére sem házak, sem emberek nem kerültek veszélybe. A lángokat a jászberényi hivatásos tűzoltók fékezték meg.
Az eset figyelmeztető: a tartós szárazságban egy szikra is elég a bajhoz. Bár szeptember 1-jével megszűnt az országos tűzgyújtási tilalom, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a kedvezőtlen időjárás miatt továbbra is érvényben van.
