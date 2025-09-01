Tűz ütött ki egy házban Újszászon – a tűzoltók bennragadtak után kutattak – fotókkal

Ahogy arról korábban beszámoltunk, vasárnap délután tűz keletkezett Újszászon, a Kiss Ernő úton található, lakatlan családi házban.

Fotó: Életjel ÖTE

A tűzben néhány bútor és ruhadarab égett, a lángok a tetőszerkezet mintegy húsz négyzetméternyi részére is átterjedtek.

Fotó: Életjel ÖTE

A szolnoki hivatásos és a zagyvarékasi önkéntes tűzoltók légzésvédelmi felszerelésben behatoltak a házba, de nem találtak ott senkit. Három vízsugárral sikerült megfékezniük a lángokat, majd az áramszolgáltatót is értesítették, amely kizárta az épületet a hálózatból.