Újabb katasztrófa

3 órája

Tűz ütött ki egy házban Újszászon – a tűzoltók bennragadtak után kutattak – fotókkal

Címkék#ház#tűz#tetőszerkezet#ruhadarab

Vasárnap délután kigyulladt egy Kiss Ernő úti, lakatlan családi ház Újszászon. A lángok néhány bútoron és ruhaneműn túl a tetőszerkezet mintegy húsz négyzetméteres részére is átterjedtek, de a tűzoltók időben megfékezték a tüzet.

Szoljon.hu

Ahogy arról korábban beszámoltunk, vasárnap délután tűz keletkezett Újszászon, a Kiss Ernő úton található, lakatlan családi házban. 

Fotó: Életjel ÖTE

A tűzben néhány bútor és ruhadarab égett, a lángok a tetőszerkezet mintegy húsz négyzetméternyi részére is átterjedtek. 

Fotó: Életjel ÖTE

A szolnoki hivatásos és a zagyvarékasi önkéntes tűzoltók légzésvédelmi felszerelésben behatoltak a házba, de nem találtak ott senkit. Három vízsugárral sikerült megfékezniük a lángokat, majd az áramszolgáltatót is értesítették, amely kizárta az épületet a hálózatból.

Fotó: Életjel ÖTE

 

 

