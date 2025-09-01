1 órája
Tűz ütött ki egy házban Újszászon – a tűzoltók bennragadtak után kutattak – fotókkal
Vasárnap délután kigyulladt egy Kiss Ernő úti, lakatlan családi ház Újszászon. A lángok néhány bútoron és ruhaneműn túl a tetőszerkezet mintegy húsz négyzetméteres részére is átterjedtek, de a tűzoltók időben megfékezték a tüzet.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, vasárnap délután tűz keletkezett Újszászon, a Kiss Ernő úton található, lakatlan családi házban.
A tűzben néhány bútor és ruhadarab égett, a lángok a tetőszerkezet mintegy húsz négyzetméternyi részére is átterjedtek.
A szolnoki hivatásos és a zagyvarékasi önkéntes tűzoltók légzésvédelmi felszerelésben behatoltak a házba, de nem találtak ott senkit. Három vízsugárral sikerült megfékezniük a lángokat, majd az áramszolgáltatót is értesítették, amely kizárta az épületet a hálózatból.
