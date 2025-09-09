Tűz ütött ki egy szolnoki társasházban, hatalmas a kár – galériával

Kedd délelőtt kigyulladt egy negyedik emeleti társasházi lakás konyhája Szolnokon, a Győrffy István utcában – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelem. A tűzeset idején a három lakó közül egyik sem tartózkodott otthon, így személyi sérülés nem történt.

Tűzoltók dolgoztak egy kigyulladt szolnoki lakás helyszínén a Győrffy István utcában

Forrás: Maródi Tamás tűzoltó főhadnagy

A lángok egy ötven négyzetméteres lakás konyhájában csaptak fel, ahol a bútorok, háztartási eszközök és az ablakok is károsodtak. A szolnoki hivatásos tűzoltók két porral oltóval és egy vízsugárral fékezték meg a tüzet.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a kárfelmérés és a tűz keletkezésének pontos okainak vizsgálata még folyamatban van.