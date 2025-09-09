szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lángok

2 órája

Tűz ütött ki egy szolnoki társasházban, hatalmas a kár – galériával

Címkék#tűzeset#társasházi konyha#vizsgálat

Kedd délelőtt lángra kapott egy társasház negyedik emeleti lakásának konyhája Szolnokon, a Győrffy István utcában.

Szoljon.hu

Kedd délelőtt kigyulladt egy negyedik emeleti társasházi lakás konyhája Szolnokon, a Győrffy István utcában – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelem. A tűzeset idején a három lakó közül egyik sem tartózkodott otthon, így személyi sérülés nem történt.

Tűzoltók dolgoztak egy kigyulladt szolnoki lakás helyszínén a Győrffy István utcában
Forrás: Maródi Tamás tűzoltó főhadnagy

A lángok egy ötven négyzetméteres lakás konyhájában csaptak fel, ahol a bútorok, háztartási eszközök és az ablakok is károsodtak. A szolnoki hivatásos tűzoltók két porral oltóval és egy vízsugárral fékezték meg a tüzet.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a kárfelmérés és a tűz keletkezésének pontos okainak vizsgálata még folyamatban van.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu