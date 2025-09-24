1 órája
Lángokban álltak az autók Fegyverneknél – friss fotókon mutatjuk a helyszínt
Lángokba borult két autó Fegyverneknél, képeken mutatjuk a borzalmas esetet.
Ahogy korábban hírportálunkon megírtuk, két autó kapott lángra kedden éjjel Fegyverneknél, a 130-as kilométer szelvénynél. Az esetről további információk érkeztek. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján egy személyautó és egy ruhaneműket és háztartási eszközöket szállító kisteherautó ütközött össze.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
A baleset 4-es számú főúton, Fegyvernek és Kenderes között történt, melynek során a teherautó kigyulladt, a lángok pedig átterjedtek a másik járműre, illetve egy közeli erdősáv aljnövényzetére. A lángokat a szolnoki hivatásos, valamint a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók két víz- és egy habsugárral fékezték meg.
Helyszíni fotók a fegyverneki balesetrőlFotók: Dorka István tű. hadnagy
Egy kés is előkerült a szolnoki éjszakában – gátlástalan rabló nyomába eredtek a rendőrök