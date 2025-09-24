Lángokban álltak az autók Fegyverneknél – friss fotókon mutatjuk a helyszínt

Ahogy korábban hírportálunkon megírtuk, két autó kapott lángra kedden éjjel Fegyverneknél, a 130-as kilométer szelvénynél. Az esetről további információk érkeztek. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján egy személyautó és egy ruhaneműket és háztartási eszközöket szállító kisteherautó ütközött össze.

Frontálisan hajtott egymásba a két jármű, ahogy a fotón is látható, a kisteherautó borzalmas károkat szenvedett a lángoktól

Fotó: Dorka István tű. hadnagy

A baleset 4-es számú főúton, Fegyvernek és Kenderes között történt, melynek során a teherautó kigyulladt, a lángok pedig átterjedtek a másik járműre, illetve egy közeli erdősáv aljnövényzetére. A lángokat a szolnoki hivatásos, valamint a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók két víz- és egy habsugárral fékezték meg.