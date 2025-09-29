szeptember 29., hétfő

Lángokban

3 órája

Óriási robbanást előztek meg az épületből menekülő lakók Tiszapüspökiben

Sokkoló eset: kigyulladt egy lakóház Tiszapüspökiben, az esethez két tűzoltóegység is kiérkezett, akik több vízsugárral egyszerre oltották a lángokat.

Dobos Zsófia Tünde

Vasárnap este, 23 óra körül Tiszapüspökibe riasztották a tűzoltókat. Az Ady Endre utcában egy 70 négyzetméteres parasztházban csaptak fel a lángok, melyek az épület tetejének egy részét is elérték – értesítette hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Két tűzoltóegység is kivonult a tiszapüspöki tűz helyszínére
Fotó: Mészáros János / Forrás: Illusztráció

A tűzoltóegységek kiérkezése előtt a lakók még időben el tudták hagyni a házat, menekülés közben pedig egy gázpalackot is kihoztak. A helyszínre a törökszentmiklósi önkormányzati és a szolnoki hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik két vízsugárral akadályozták meg a tűz továbbterjedését.

 

