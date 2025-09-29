3 órája
Óriási robbanást előztek meg az épületből menekülő lakók Tiszapüspökiben
Sokkoló eset: kigyulladt egy lakóház Tiszapüspökiben, az esethez két tűzoltóegység is kiérkezett, akik több vízsugárral egyszerre oltották a lángokat.
Vasárnap este, 23 óra körül Tiszapüspökibe riasztották a tűzoltókat. Az Ady Endre utcában egy 70 négyzetméteres parasztházban csaptak fel a lángok, melyek az épület tetejének egy részét is elérték – értesítette hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A tűzoltóegységek kiérkezése előtt a lakók még időben el tudták hagyni a házat, menekülés közben pedig egy gázpalackot is kihoztak. A helyszínre a törökszentmiklósi önkormányzati és a szolnoki hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik két vízsugárral akadályozták meg a tűz továbbterjedését.
