Tűzeset

1 órája

Az ütközés után lángba borult mindkét jármű, rohantak a tűzoltók

Kigyulladt két jármű Fegyverneknél, az esethez két tűzoltó egységet is riasztottak.

Dobos Zsófia Tünde

Szeptember 23-án, este 11 óra után kapott lángra két autó a 4-es főúton – tájékoztatta hírportáunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Firefighters spraying water on burning car
Két tűzoltó egység is a helyszínre sietett, akik azonnal megkezdték az oltási munkálatokat
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

A eset 130-as kilóméternél történt, Fegyverneknél. A helyszínre a szolnoki és a törökszentmiklósi hivatásos tűzoltókat érkeztek ki, akik két vízsugár bevetésével oltották el a lángokat. A munkálatok idejére az érintett útszakaszt teljesen lezárták.

 

