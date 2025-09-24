Tűzeset
1 órája
Az ütközés után lángba borult mindkét jármű, rohantak a tűzoltók
Kigyulladt két jármű Fegyverneknél, az esethez két tűzoltó egységet is riasztottak.
Szeptember 23-án, este 11 óra után kapott lángra két autó a 4-es főúton – tájékoztatta hírportáunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A eset 130-as kilóméternél történt, Fegyverneknél. A helyszínre a szolnoki és a törökszentmiklósi hivatásos tűzoltókat érkeztek ki, akik két vízsugár bevetésével oltották el a lángokat. A munkálatok idejére az érintett útszakaszt teljesen lezárták.
