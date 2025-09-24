Hangos ordításra lett figyelmes a szomszéd, majd hirtelen lángok csaptak fel a közelben

A Szolnoki Járási Ügyészség közveszélyokozás bűntette miatt indítványozta egy 55 éves jászfényszarui férfi letartóztatását, miután a gyanú szerint felgyújtotta volt élettársa családi házát. Az ügyészség közleménye szerint a férfi szeptember 18-án délután, bódult állapotban érkezett meg a nő ingatlanába. Az általa bevett gyógyszerek hatása alatt összeveszett volt párjával, aki nem kívánta helyreállítani kapcsolatukat. A férfi ekkor öngyilkosságra készült: kötelet erősített a ház gerendájára, majd dühében és zavarodott állapotában több helyen tüzet gyújtott a főépületben és a melléképületben.

A lángok hamar elterjedtek, a berendezés nagy lánggal égett, és fennállt a veszélye annak is, hogy a tűz átterjed a szomszédos épületekre

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Egy szomszéd azonban felfigyelt a férfi ordítozására, azonnal értesítette a rendőrséget, majd átment, és a földre szorítva akadályozta meg a további gyújtogatást. A helyszínre érkező tűzoltók végül eloltották a lángokat, de a kár így is jelentős: a ház lakhatatlanná vált, a kárértéket mintegy 5 millió forintra becsülik.

A járási ügyészség azzal indokolta a letartóztatás indítványozását, hogy a férfi a büntetőeljárás hatálya alatt követte el a cselekményt, fennállhat a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint mentális állapota miatt az is, hogy újabb bűncselekményt követne el.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészség indítványával egyezően elrendelte a férfi letartóztatását, amelyet az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtanak végre. A döntés indoka, hogy igazságügyi elmeorvos-szakértői vizsgálat szükséges a férfi esetleges kóros elmeállapotának tisztázására.

A gyanúsított a döntés ellen fellebbezett.