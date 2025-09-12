szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Füsttel telt meg a padlás

6 órája

Tűz ütött ki egy kenderesi háznál, hét embernek kellett elhagynia otthonát

Címkék#hőkamera#tűz#hálózat#villanyóra szekrény

Lángra kapott egy családi ház villanyóraszekrénye Kenderesen, a Zrínyi Miklós úton. Bár a lakók még a tűzoltók kiérkezése előtt eloltották a lángokat, az ingatlan ideiglenesen lakhatatlanná vált.

Szoljon.hu

Lángra kapott egy családi ház villanyóraszekrénye tegnap este Kenderesen, a Zrínyi Miklós úton. A kisújszállási önkormányzati tűzoltók kiérkezésére a lakók eloltották a tüzet – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Kiégett egy kenderesi ház villanyórája
Forrás: JNSZVMKI

Mivel a padlástérben még füstölést tapasztaltak, ezért az egység hőkamerával átvizsgálta a padlást, de a tűz nem terjedt tovább.

Az ingatlanban nem lehetett visszakapcsolni az áramszolgáltatást, ezért a ház hét lakója ideiglenesen rokonokhoz költözött.

Az ilyen esetek elkerülése érdekében fontos, hogy rendszeresen, szakemberrel ellenőriztessük otthonunk elektromos hálózatát, és probléma esetén intézkedjünk a javításról. Új elektromos berendezés telepítése esetén győződjünk meg arról, hogy a hálózat bírni fogja a megnövekedett terhelést. A nem használt eszközök vezetékét ne hagyjuk a konnektorban, illetve kerüljük a túl sok hosszabbító és elosztó használatát.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu