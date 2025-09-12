Tűz ütött ki egy kenderesi háznál, hét embernek kellett elhagynia otthonát

Lángra kapott egy családi ház villanyóraszekrénye tegnap este Kenderesen, a Zrínyi Miklós úton. A kisújszállási önkormányzati tűzoltók kiérkezésére a lakók eloltották a tüzet – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Kiégett egy kenderesi ház villanyórája

Forrás: JNSZVMKI

Mivel a padlástérben még füstölést tapasztaltak, ezért az egység hőkamerával átvizsgálta a padlást, de a tűz nem terjedt tovább.

Az ingatlanban nem lehetett visszakapcsolni az áramszolgáltatást, ezért a ház hét lakója ideiglenesen rokonokhoz költözött.

Az ilyen esetek elkerülése érdekében fontos, hogy rendszeresen, szakemberrel ellenőriztessük otthonunk elektromos hálózatát, és probléma esetén intézkedjünk a javításról. Új elektromos berendezés telepítése esetén győződjünk meg arról, hogy a hálózat bírni fogja a megnövekedett terhelést. A nem használt eszközök vezetékét ne hagyjuk a konnektorban, illetve kerüljük a túl sok hosszabbító és elosztó használatát.