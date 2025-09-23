Furcsa hangokat hallottak a lakók a csatornából, azonnal telefonáltak is

Izgalmasan indult a karcagi tűzoltók keddi napja. A 112-es hívőszámon érkezett a bejelentés: egy kölyökkutya került bajba.

Keserves nyüszítésre lettek figyelmesek a karcagiak, a hang egy vízelvezető csatornához vezetett

Forrás: Kóbor Szívek Állatmentő és Környezetvédő Alapítvány és Karcag HTP

A lánglovagok azonnal útnak indultak, a helyszínre kiérkezve pedig már látták is az apró ebet, aki a vízelvezető csatornába esett, egyedül pedig nem tudott kijutni onnan, csak keservesen nyüszített a segítségért – olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán.

A tűzoltóegység munkatársai gyengéd vízsugárral, óvatosan igyekezték kitereli a kétségbeesett kölyköt a csatornából. A módszer szerencsére hatásosnak bizonyult, és bár kissé vizesen, de kimentették a négylábút. A kisállat hamar a tűzoltók szívéhez nőtt, még nevet is adtak neki: Sugár – a kiskutya, aki egy vízsugárnak köszönhetően kapott második esélyt az életre. A tűzoltók biztosak benne, hogy a kölyökkutya hamarosan szerető otthonra lel majd.

Sugár immár a tűzoltók biztonságos kezei között, egy törülközőbe bugyolálva

A bejegyzésből kiderült, hogy Sugár egy öthetes, nőstény kutya, mentése után a Kóbor Szívek Állatmentő Alapítvány – Karcag állatmentői gondoskodnak róla, egyelőre elkülönítve, hogy megfigyelhessék.

Sugárt a mentés után az állatorvos is megvizsgálta

