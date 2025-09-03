szeptember 3., szerda

Kinevezés

3 órája

Kinevezték az alezredest, ő vezetheti a város rendőrkapitányságát

Szeptember első napja nagy változást hozott a rendőrség berkein belül: kinevezték a Karcagi Rendőrkapitányság megbízott vezetőjét.

Dobos Zsófia Tünde
dr. Bencsik Béla rendőr alezredest lett a Karcagi Rendőrkapitányság új vezetője

Forrás: Police.hu

Megbízottból kinevezetté vált dr. Bencsik Béla rendőr alezredes. Szeptember 1-jén dr. Rádi Norbert rendőr dandártábornok, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezte a Karcagi Rendőrkapitányság élére – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Hétfőn, a vármegyei rendőrfőkapitány ünnepélyes állománygyűlésen adta át a kinevezésről szóló parancsot a rendőrkapitány részére. 

 

 

