55 perce
Kinevezték az alezredest, ő vezetheti a város rendőrkapitányságát
Szeptember első napja nagy változást hozott a rendőrség berkein belül: kinevezték a Karcagi Rendőrkapitányság megbízott vezetőjét.
dr. Bencsik Béla rendőr alezredest lett a Karcagi Rendőrkapitányság új vezetője
Forrás: Police.hu
Megbízottból kinevezetté vált dr. Bencsik Béla rendőr alezredes. Szeptember 1-jén dr. Rádi Norbert rendőr dandártábornok, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezte a Karcagi Rendőrkapitányság élére – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Hétfőn, a vármegyei rendőrfőkapitány ünnepélyes állománygyűlésen adta át a kinevezésről szóló parancsot a rendőrkapitány részére.
