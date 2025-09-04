szeptember 4., csütörtök

Tyúkoktól a bicikliig

Újabb lopáshullám Kunmadarason, a helyieknek már elegük van

Címkék#lopás#őrizetben#rendőrség

Több vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsít a rendőrség egy kunmadarasi férfit. A férfi többszörösen büntetett előéletű, ráadásul április óta bűnügyi felügyelet hatálya alatt állt.

Szeptember 2-án a rendőrök ismét elfogták, és többrendbeli lopással gyanúsítottak meg egy 38 éves, kunmadarasi férfit – írta a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Őrizetbe vették a kunmadarasi férfit, aki 
Forrás: Police.hu

2025. februárjában 15 tyúkot vitt el egy udvarból a férfi, majd március elején visszatérve újabb 15 tyúkot és egy kakast lopott el egy másik sértettől, emellett egy kamerát is leszerelt a ház faláról. 

A hó végén egy biciklit akart kitolni egy udvarból, ám terve meghiúsult, mikor a kerékpár tulajdonosa észrevette. A férfi, bár elinalt a tetthelyről, a rendőrök elfogták és gyanúsítottként kihallgatták. Ennek ellenére nem húzta meg magát. Júliusban egy magánházból 240 ezer forint értékben lopott, majd augusztusban először egy elektromos kerékpárt lovasított meg, egy másik helyről pénzt, a következőről szalonnát, fagyasztott húst, mozgásérzékelős lámpát, kamerákat és fűnyírót vitt magával.

A rendőrség közleményéből az is kiderül, hogy a férfi többszörösen büntetett előéletű, ráadásul április óta bűnügyi felügyelet hatálya alatt állt, de ez sem rettentette el attól, hogy bűnözzön. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

 

