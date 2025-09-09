1 órája
Egy pillanat alatt tűnt el a vízben egy Suzuki Besenyszögnél, fotókon a mentőakció – galériával
Szinte teljesen elmerült egy autó a Dobapusztai csatornában hétfő este, Besenyszög közelében. A járműnek csak a teteje látszott ki, amikor a tűzoltók a helyszínre érkeztek és hozzáláttak a nem mindennapi mentőakcióhoz. Fotókon mutatjuk a vízbe gurult autó mentését!
A Besenyszög melletti Dobapusztai csatornába gurult egy személyautó hétfő este – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mutatjuk a vízbe gurult autó mentéséről készült képeket!
A szolnoki hivatásos és a zagyvarékasi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik a partra húzták a fekete Suzukit, melynek csak a teteje látszott ki a vízből.
Doba-pusztai csatornába gurult autóFotók: Életjel ÖTE
Nem ez az első vízbe gurult autó
Az elmúlt hetekben nem ez volt az egyetlen hasonló eset térségünkben. Augusztus 8-án Szolnokon a Holt-Zagyva vizébe gurult egy autó, amelyet látványos beavatkozással húztak ki a tűzoltók.
Augusztus 24-én pedig tragédiába torkollott egy hasonló baleset Bugyi közelében, ahol egy jármű a vízelvezető csatornába csúszott. Utasa a helyszínen életét vesztette, vele együtt elpusztult kutyája is, a sofőr pedig kihűléses tünetekkel került kórházba.