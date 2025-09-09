Egy pillanat alatt tűnt el a vízben egy Suzuki Besenyszögnél, fotókon a mentőakció – galériával

Nem ez az első vízbe gurult autó

Az elmúlt hetekben nem ez volt az egyetlen hasonló eset térségünkben. Augusztus 8-án Szolnokon a Holt-Zagyva vizébe gurult egy autó, amelyet látványos beavatkozással húztak ki a tűzoltók.

Augusztus 24-én pedig tragédiába torkollott egy hasonló baleset Bugyi közelében, ahol egy jármű a vízelvezető csatornába csúszott. Utasa a helyszínen életét vesztette, vele együtt elpusztult kutyája is, a sofőr pedig kihűléses tünetekkel került kórházba.