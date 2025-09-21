1 órája
Tévedésben élnek az autósok: nincs szükség bizonyítékra, így is jár a bírság, ha ezt elköveti
Még mindig gyakori jelenség, hogy a sofőrök vezetés közben is kézben tartva használják a mobiltelefont. A volán mögötti mobilozás azonban nemcsak szabálysértés, hanem komoly baleseti kockázat is, amely ellen szeptemberben országos razziát tartottak a hatóságok, a ROADPOL nemzetközi akcióhoz csatlakozva. Mutatjuk, milyen szankciók várnak azokra, akik megszegik a szabályt, és azt is, miért életveszélyes a mobilhasználat vezetés közben.
A volán mögötti mobilozásról Dávid Mónika rendőr alezredes, a Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának kiemelt főelőadója tájékoztatta hírportálunkat. Kiderült, a szabályszegés gyakori az utakon, annak ellenére is, hogy kifejezetten veszélyes.
A volán mögötti mobilozást ellenőrzik a hatóságok
Mint ahogyan arról hírportálunkon tájékoztattuk az olvasókat, szeptember 16. és 22. között zajlik a „Figyeld az utat!” kampány. Az országos közlekedésbiztonsági akció során ezúttal a figyelemelterelő vezetési magatartásokat, főként a menet közbeni telefonhasználatot ellenőrzik a rendőrök, többek között Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is. Dávid Mónika rendőr alezredes elmondta, hogy a helyi hatóság tapasztalatai szerint, a sofőrök egyáltalán nem érzik veszélyesnek a volán mögötti mobilozást, sem pedig a kézben tartást.
– A jogszabály szerint a kézben tartott mobiltelefon használat minősül szabálysértésnek, amelynek 26 ezer forint a bírságtétele, és három előéleti pont is jár érte. Ha a sofőr nem fogadja el a helyszíni bírságot, akkor szabálysértési feljelentést tesz a rendőrség. A gond azonban ennél szélesebb körű, hiszen ma már nemcsak a járművezetők, hanem a kerékpárosok, rolleresek és a gyalogosok is gyakran mobiloznak közlekedés közben. Egyfajta függőség alakult ki – részletezte Dávid Mónika rendőr alezredes. Hozzátette, az egyébként is kockázatos szokást még veszélyesebbé teszi, ha fülhallgatót is tesznek a közlekedők a fülükbe, hiszen ezzel teljesen elszeparálják magukat a környezettől.
Miért különösen veszélyes vezetés közben?
Megtudhattuk, hogy a rendőrség közlekedési balesetek esetén speciálisan is vizsgálja, hogy a szerencsétlenség bekövetkezésében szerepet játszott-e a telefonozás. A tapasztalat azonban egyértelműen az, hogy sokkal többen mobiloznak, mint amiről a hatóságok tudomást szereznek. Dávid Mónika rendőr alezredes hangsúlyozta, hogy a veszély nem kizárólag a kézben tartott telefonhasználatból fakad. Ha a sofőr a készüléket fogja, nem tudja megfelelően tartani a kormányt, így instabillá válhat a jármű, legyen szó akár autóról, akár kerékpárról. Ugyanakkor még a kihangosítóval folytatott beszélgetés is figyelemelterelő tevékenységnek számíthat, hiszen a vezető nem teljesen az útra koncentrál.
– Biztos mindenkivel előfordult már, hogy telefonálás közben, akár kihangosítón keresztül is, egyszer csak azt vette észre, hogy „úristen, mi történt az elmúlt három percben”, mert egyszerűen nem emlékszik az útra. Ilyenkor megnő a reakcióidő, és ha hirtelen valaki lefékez előtte, vagy váratlanul lelép egy gyalogos az úttestre, sokkal később veszi észre a helyzetet. Ez rendkívül veszélyes, ezért nemcsak a kézben tartott, hanem még a kihangosítón keresztül történő telefonálás is balesetveszélyes, hiszen a sofőr nem tud száz százalékban a vezetésre összpontosítani – emelte ki.
Hogyan ellenőrzik a hatóságok ezt a szabálysértést?
A rendőrautókban szolgálatot teljesítő egyenruhások fokozottan figyelik a sofőrök viselkedését, és gyakran videófelvételt is készítenek – így történt a mostani ROADPOL ellenőrzés során is, ahol kamerákat használtak a rendőrök. Fontos azonban, hogy a bizonyításhoz nem feltétlenül szükséges a telefonhasználat videós rögzítése, az eljáró rendőr észlelése önmagában is elegendő a bírság kiszabásához.
A legjobb, ha a kizárjuk mobiltelefonokat
– Ne használjanak telefont az autóban. Ha erre szükség van, akkor a vezetést abba kell hagyni. Keresni kell egy biztonságos helyet, le kell húzódni, a telefont elintézni, majd ezután visszatérni az útra – tanácsolta Dávid Mónika. Hozzátette, hogy bár a mai rohanó világban sokaknak kivitelezhetetlennek tűnhet ez a megoldás, de egy emlékezetkiesés vagy baleset közeli élmény után a legtöbben már jobban odafigyelnek.
Az alezredes kiemelte: az autóban családok ülnek, ezért nagyon oda kell figyelnünk egymásra, hiszen mindenki szeretne épségben hazatérni a nap végén.
A vezetés teljes figyelmet igényel
Dávid Mónika hangsúlyozta, hogy több kutatás is igazolta: ha valaki vezetés közben más tevékenységet végez, az óhatatlanul figyelemmegosztással jár, így nem tud száz százalékban a forgalomra koncentrálni. Ezért a sofőröknek minden körülmények között a jármű irányítására kell figyelniük, a sebességhatárok betartására, a szabályos előzésre, a biztonsági öv használatára és az elsőbbség megadására egyaránt.
Az alezredes emlékeztetett arra is:
- ha valakinek 14 előéleti pontja van, értesítést kap;
- 18 pont elérésekor pedig a vezetői engedély bevonása is megtörténik
– Arra kérek minden közlekedőt, hogy tartsa be a szabályokat, ne csak azért, hogy ne kelljen bírságot fizetnie, hanem hogy a jogosítványa is megmaradjon. Mindenkinek biztonságos közlekedést kívánok! – zárta gondolatait Dávid Mónika rendőr alezredes.
