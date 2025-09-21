Tévedésben élnek az autósok: nincs szükség bizonyítékra, így is jár a bírság, ha ezt elköveti

A volán mögötti mobilozásról Dávid Mónika rendőr alezredes, a Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának kiemelt főelőadója tájékoztatta hírportálunkat. Kiderült, a szabályszegés gyakori az utakon, annak ellenére is, hogy kifejezetten veszélyes.

Fotó: Mészáros János Archív

A volán mögötti mobilozást ellenőrzik a hatóságok

Mint ahogyan arról hírportálunkon tájékoztattuk az olvasókat, szeptember 16. és 22. között zajlik a „Figyeld az utat!” kampány. Az országos közlekedésbiztonsági akció során ezúttal a figyelemelterelő vezetési magatartásokat, főként a menet közbeni telefonhasználatot ellenőrzik a rendőrök, többek között Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is. Dávid Mónika rendőr alezredes elmondta, hogy a helyi hatóság tapasztalatai szerint, a sofőrök egyáltalán nem érzik veszélyesnek a volán mögötti mobilozást, sem pedig a kézben tartást.

– A jogszabály szerint a kézben tartott mobiltelefon használat minősül szabálysértésnek, amelynek 26 ezer forint a bírságtétele, és három előéleti pont is jár érte. Ha a sofőr nem fogadja el a helyszíni bírságot, akkor szabálysértési feljelentést tesz a rendőrség. A gond azonban ennél szélesebb körű, hiszen ma már nemcsak a járművezetők, hanem a kerékpárosok, rolleresek és a gyalogosok is gyakran mobiloznak közlekedés közben. Egyfajta függőség alakult ki – részletezte Dávid Mónika rendőr alezredes. Hozzátette, az egyébként is kockázatos szokást még veszélyesebbé teszi, ha fülhallgatót is tesznek a közlekedők a fülükbe, hiszen ezzel teljesen elszeparálják magukat a környezettől.

Miért különösen veszélyes vezetés közben?

Megtudhattuk, hogy a rendőrség közlekedési balesetek esetén speciálisan is vizsgálja, hogy a szerencsétlenség bekövetkezésében szerepet játszott-e a telefonozás. A tapasztalat azonban egyértelműen az, hogy sokkal többen mobiloznak, mint amiről a hatóságok tudomást szereznek. Dávid Mónika rendőr alezredes hangsúlyozta, hogy a veszély nem kizárólag a kézben tartott telefonhasználatból fakad. Ha a sofőr a készüléket fogja, nem tudja megfelelően tartani a kormányt, így instabillá válhat a jármű, legyen szó akár autóról, akár kerékpárról. Ugyanakkor még a kihangosítóval folytatott beszélgetés is figyelemelterelő tevékenységnek számíthat, hiszen a vezető nem teljesen az útra koncentrál.