Elárulták a részleteket

1 órája

Kiderült, mi okozta a vonatbalesetet: egy alak tűnt fel a sötétben a sínek mellett

Címkék#kerékpár#vonatbaleset#árok#vád#máv

Egy mezőtúri férfi okozott balesetet Tiszatenyő külterületén, miután nem volt elég óvatos. A vonatbaleset ügyében a Szolnoki Járási Ügyészség nemrég vádat emelt – mutatjuk, mi a vád!

Parzsol Krisztina

A Szolnoki Járási Ügyészség vádat emelt egy 60 éves mezőtúri férfi ellen, aki 2024. október 23-án este vonatbalesetet okozott Tiszatenyő külterületén, miután túlságosan közel tolta kerékpárját a sínekhez – tudtuk meg dr. Lánczi Rajmundtól, a a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől.

vonatbaleset
A vonatbaleset során a kerékpárját toló férfi az árokba zuhant
Forrás:  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség

Vonatbaleset az éjszaka közepén

Az ügyészség szerit a férfi a MÁV 120-as számú vasútvonal mellett közlekedett gyalogosan, maga mellett tolva kivilágítatlan kerékpárját.  A sötétben észlelhetetlen férfi olyan közel haladt a sínekhez, hogy a Tiszatenyő felől Mezőtúr irányába haladó, mintegy 90 kilométer/órával közlekedő tehervonat, a mozdonyvezető vészfékezése ellenére, nekiütközött a kerékpár jobb oldalának.

Tragédiát is okozhatott volna

A Szolnoki Járási Ügyészség tájékoztatása szerint az ütközés következtében a férfi a kerékpárral együtt a vasúti töltésről az árokba zuhant. A vonatbaleset során szerencsére csak könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de a vád szerint súlyosan veszélyeztette a vasúti közlekedés biztonságát.

Az ügyben a Szolnoki Járási Ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozza. Az eljárás a Szolnoki Járásbíróságon folytatódik.

 

