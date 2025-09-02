Kiderült, mi okozta a vonatbalesetet: egy alak tűnt fel a sötétben a sínek mellett

A Szolnoki Járási Ügyészség vádat emelt egy 60 éves mezőtúri férfi ellen, aki 2024. október 23-án este vonatbalesetet okozott Tiszatenyő külterületén, miután túlságosan közel tolta kerékpárját a sínekhez – tudtuk meg dr. Lánczi Rajmundtól, a a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől.

A vonatbaleset során a kerékpárját toló férfi az árokba zuhant

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség

Vonatbaleset az éjszaka közepén

Az ügyészség szerit a férfi a MÁV 120-as számú vasútvonal mellett közlekedett gyalogosan, maga mellett tolva kivilágítatlan kerékpárját. A sötétben észlelhetetlen férfi olyan közel haladt a sínekhez, hogy a Tiszatenyő felől Mezőtúr irányába haladó, mintegy 90 kilométer/órával közlekedő tehervonat, a mozdonyvezető vészfékezése ellenére, nekiütközött a kerékpár jobb oldalának.

Tragédiát is okozhatott volna

A Szolnoki Járási Ügyészség tájékoztatása szerint az ütközés következtében a férfi a kerékpárral együtt a vasúti töltésről az árokba zuhant. A vonatbaleset során szerencsére csak könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de a vád szerint súlyosan veszélyeztette a vasúti közlekedés biztonságát.

Az ügyben a Szolnoki Járási Ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozza. Az eljárás a Szolnoki Járásbíróságon folytatódik.