szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Késések

3 órája

Borzasztó tragédia: embert gázolt a vonat Cegléden

Címkék#baleset#menetrendváltozás#MÁV

Baleseti helyszínelés miatt a szegedi fővonalon a délutáni órákban hosszabb eljutási időre kell számítani. Mutatjuk, pontosan miért!

Dobos Zsófia Tünde

A Nyugati pályaudvarról 11:50-kor Szegedre indult Napfény InterCity (IC 714) Cegléden a Csata utca közelében elütött egy, a vonatsínen tartózkodó embert – tájékoztatta az utasokat a MÁVINFORM. 

Close up detail of railway line
Gázolás miatt hosszabb menetidőre lehet számítania szegedi fővonalon
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

A tájékoztatás szerint valószínűleg öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé.

A helyszínre a ceglédi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok érkeztek, a szerelvény utasainak segítenek biztonságosan átszállni a mentesítő buszokra.

A baleset miatt jelenleg pótlóbuszok szállítják tovább az utasokat Cegléd és Nagykőrös között, valamint a baleseti helyszínelés miatt a szegedi fővonalon a délutáni órákban hosszabb eljutási időre kell számítani.  

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A MÁV-csoport tájékoztatja az utasokat:

  • az S225-ös vonatok csak Cegléd és Szolnok között járnak a fennakadás végéig,
  • a Cegléd-Nagykőrös-Kecskemét között közlekedő VOLÁN járatokon elfogadják a vasúti jegyeket is a fennakadás végéig. 

Van segítség! Ha úgy érzi, hogy azonnali segítségre van szüksége önnek, szerettének, barátjának, ismerősének, vagy munkatársának, a nap 24 órájában lehetősége van támogatást kérni a  Lelki Elsősegély Szolgálat 116-123-as telefonszámán, mely bármely hálózatból a nap 24 órájában ingyenesen hívható.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu