3 órája
Borzasztó tragédia: embert gázolt a vonat Cegléden
Baleseti helyszínelés miatt a szegedi fővonalon a délutáni órákban hosszabb eljutási időre kell számítani. Mutatjuk, pontosan miért!
A Nyugati pályaudvarról 11:50-kor Szegedre indult Napfény InterCity (IC 714) Cegléden a Csata utca közelében elütött egy, a vonatsínen tartózkodó embert – tájékoztatta az utasokat a MÁVINFORM.
A tájékoztatás szerint valószínűleg öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé.
A helyszínre a ceglédi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok érkeztek, a szerelvény utasainak segítenek biztonságosan átszállni a mentesítő buszokra.
A baleset miatt jelenleg pótlóbuszok szállítják tovább az utasokat Cegléd és Nagykőrös között, valamint a baleseti helyszínelés miatt a szegedi fővonalon a délutáni órákban hosszabb eljutási időre kell számítani.
A MÁV-csoport tájékoztatja az utasokat:
- az S225-ös vonatok csak Cegléd és Szolnok között járnak a fennakadás végéig,
- a Cegléd-Nagykőrös-Kecskemét között közlekedő VOLÁN járatokon elfogadják a vasúti jegyeket is a fennakadás végéig.
Van segítség! Ha úgy érzi, hogy azonnali segítségre van szüksége önnek, szerettének, barátjának, ismerősének, vagy munkatársának, a nap 24 órájában lehetősége van támogatást kérni a Lelki Elsősegély Szolgálat 116-123-as telefonszámán, mely bármely hálózatból a nap 24 órájában ingyenesen hívható.
