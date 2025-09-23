Borzasztó tragédia: embert gázolt a vonat Cegléden

A Nyugati pályaudvarról 11:50-kor Szegedre indult Napfény InterCity (IC 714) Cegléden a Csata utca közelében elütött egy, a vonatsínen tartózkodó embert – tájékoztatta az utasokat a MÁVINFORM.

Gázolás miatt hosszabb menetidőre lehet számítania szegedi fővonalon

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

A tájékoztatás szerint valószínűleg öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé.

A helyszínre a ceglédi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok érkeztek, a szerelvény utasainak segítenek biztonságosan átszállni a mentesítő buszokra.

A baleset miatt jelenleg pótlóbuszok szállítják tovább az utasokat Cegléd és Nagykőrös között, valamint a baleseti helyszínelés miatt a szegedi fővonalon a délutáni órákban hosszabb eljutási időre kell számítani.

A MÁV-csoport tájékoztatja az utasokat:

az S225-ös vonatok csak Cegléd és Szolnok között járnak a fennakadás végéig,

a Cegléd-Nagykőrös-Kecskemét között közlekedő VOLÁN járatokon elfogadják a vasúti jegyeket is a fennakadás végéig.