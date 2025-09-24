szeptember 24., szerda

Egész Cegléd gyászol

Levélben búcsúzott el három gyermekétől a férfi, mielőtt elgázolta a vonat

Tragikus baleset rázta meg kedden Ceglédet, ahol egy ember vesztette életét a vasúti síneknél. A vonatgázolás a Csata utca közelében történt, és a szegedi vonalat érintette. A helyi információk szerint, az áldozat egy háromgyermekes édesapa volt.

Mint ahogyan arról kedden már tájékoztattuk olvasóinkat, a Nyugati pályaudvarról 11 óra 50 perckor, Szeged irányába induló Napfény InterCity (IC 714) elütött egy embert, aki a sínen tartózkodott. A vonatgázolás Cegléden történt, a Csata utca közelében.

vonatgázolás történt Cegléden kedden
Vonatgázolás rázta meg Ceglédet: egy édesapa hunyt el a helyszínen
Fotó: Nagy Balázs / Forrás: Illusztráció

Vonatgázolás Cegléden: a szirénákra figyeltek fel a helyiek

Egy ceglédi lakos hírportálunknak elmondta, hogy kedden a hatósági járművek szirénájára lettek figyelmesek. Akkor még nem tudták, mi történt pontosan, csak később, a MÁVINFORM tájékoztatásából derült ki, hogy vonatgázolás történt a szegedi vonalon.

– Mint szolnoki lakos, gyakran utazunk vonattal Ceglédre, és néhány perces késések előfordulnak a szakaszon. Tegnap azonban feltűnt, hogy órás késések vannak a vonalon, és ebből gondoltuk, hogy valami baj lehet. Tudomásom szerint, a tragédia délelőtt történt, mi pedig délután szerettünk volna utazni, de még nem volt zökkenőmentes a közlekedés – osztotta meg tapasztalatát egy szolnoki édesanya.

Egy férfi hunyt el kedden

Hírportálunk információja szerint a keddi tragédia áldozata egy háromgyermekes családapa volt, aki rendőrként dolgozott. A MÁVINFORM akkori közlése alapján felmerült a lehetősége annak, hogy az áldozat saját elhatározásából tartózkodott a síneken. Egy helybéli ezt azzal támasztotta alá, hogy a férfi tudomása szerint mindhárom gyermekének búcsúüzenetet küldött, mielőtt meghozta a végzetes döntést. 

A történtek kapcsán megkerestük a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. Amint kérdéseinkre válaszolnak, úgy tájékoztatjuk olvasóinkat!

Van segítség! Ha úgy érzi, hogy azonnali segítségre van szüksége önnek, szerettének, barátjának, ismerősének, vagy munkatársának, a nap 24 órájában lehetősége van támogatást kérni a Lelki Elsősegély Szolgálat 116-123-as telefonszámán, ami bármely hálózatból a nap 24 órájában ingyenesen hívható.

 

