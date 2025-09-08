2 órája
Hajnali tragédia bénítja a forgalmat: halálos vonatgázolás történt Szolnok és Budapest között
A Szolnokról 3:30-kor a Nyugati pályaudvarra induló vonat elütött egy embert, aki a helyszínen életét vesztette. A halálos vonatgázolás Albertira közelében történt.
Vonatgázolás miatt alakult ki komoly közlekedési fennakadás hétfőn a hajnali órákban a Szolnok felől Budapestre tartó ceglédi vonalon. Egy személyvonat, amely 3:30-kor indult Szolnokról a Nyugati pályaudvarra, Albertirsánál halálra gázolt egy embert. A tragédia miatt Pilis és Albertirsa között jelenleg csak egy vágányon haladhatnak a vonatok, emiatt a ceglédi vonalon jelentős késések alakultak ki, több távolsági vonat csak Ceglédig közlekedik vagy onnan indul tovább.
Halálos vonatgázolás bénítja a vasúti közlekedést
A MÁV tájékoztatása szerint a délelőtti órában még komoly fennakadásokat okozhat a hajnali tragédia, így érdemes folyamatosan tájékozódni az érintett szakasz járatairól. Többek közt ezek a változások érintik az utasokat:
- A ceglédi és újszászi vonalakon is minden vonat helyjegy váltása nélkül igénybe vehető a főváros és Szolnok között.
- A ceglédi vonalon távolsági vonatok egy része csak Ceglédig közlekedik, onnan átszállás szükséges.
- Az S50-es vonatok közül több is kimarad, például a Nyugati pályaudvarról 5:30-kor induló 2730-as, és a Monorról 7:06-kor induló 2759-es járat.