Hajnali tragédia bénítja a forgalmat: halálos vonatgázolás történt Szolnok és Budapest között

Vonatgázolás miatt alakult ki komoly közlekedési fennakadás hétfőn a hajnali órákban a Szolnok felől Budapestre tartó ceglédi vonalon. Egy személyvonat, amely 3:30-kor indult Szolnokról a Nyugati pályaudvarra, Albertirsánál halálra gázolt egy embert. A tragédia miatt Pilis és Albertirsa között jelenleg csak egy vágányon haladhatnak a vonatok, emiatt a ceglédi vonalon jelentős késések alakultak ki, több távolsági vonat csak Ceglédig közlekedik vagy onnan indul tovább.

Halálos vonatgázolás bénítja a vasúti közlekedést

A MÁV tájékoztatása szerint a délelőtti órában még komoly fennakadásokat okozhat a hajnali tragédia, így érdemes folyamatosan tájékozódni az érintett szakasz járatairól. Többek közt ezek a változások érintik az utasokat: