Halálos iramban helyett Benny Hill Show: autót akart lopni a két lúzer, csúnya vége lett – videóval

A Pest vármegyei rendőrség hivatalos Facebook-oldalán számolt be egy Benny Hill Show-szerű autólopás részleteiről. Az még hagyján, hogy a kétbalkezes páros mindössze száz méterig jutott a meglovasított verdával, az elkövetőket végül egy egészen más közlekedési eszközön csípték nyakon.

Balul sült el az autólopás: ezt az autót akarta meglovasítani a páros, de csúnya vége lett, ráadásul videófelvétel is készült a bénázásukról

Forrás: Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Autólopás Cegléden: bénázásban jók voltak

A tájékoztatás szerint a napokban egy parkoló autót indítottak be, miután annak kulcsa a járműben maradt, majd elhajtottak vele. Az elkövetők azonban nem jutottak messzire, és röviddel az indulás után a kocsival egy árokba hajtottak. A tulajdonos azonnal értesítette a hatóságokat, akik ennek köszönhetően néhány órán belül sikeresen azonosították a két gyanúsítottat.

És ezzel még nem ért véget a páros pechszériája! Belátták, hogy az autózás nem az ő műfajuk, és közlekedési eszközt váltottak, de hiába: a férfit és női társát egy Ceglédbercel felé tartó vonaton fogták el a rendőrök. A nő beismerte az autólopást és a baleset okozását is. És még ezt is meg tudták fejelni valamivel: a beszámoló szerint ugyanis a férfinél kábítószergyanús anyagot találtak, így neki emiatt is felelnie kell majd az eljárás során. A botcsinálta autótolvajok balesetét egy biztonsági kamera is rögzítette: