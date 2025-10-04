október 4., szombat

Nem jutottak messzire

Halálos iramban helyett Benny Hill Show: autót akart lopni a két lúzer, csúnya vége lett – videóval

Egy személyautót fújt meg egy páros Cegléden, de nem voltak valami profik. Néhány száz méterrel később az árokban végezte a jármű, a rövid kalandról videó is készült.

Nyitrai Fanni

A Pest vármegyei rendőrség hivatalos Facebook-oldalán számolt be egy Benny Hill Show-szerű autólopás részleteiről. Az  még hagyján, hogy a kétbalkezes páros mindössze száz méterig jutott a meglovasított verdával, az elkövetőket végül egy egészen más közlekedési eszközön csípték nyakon.

autólopás Cegléden: videó készült a páros bénázásáról
Balul sült el az autólopás: ezt az autót akarta meglovasítani a páros, de csúnya vége lett, ráadásul videófelvétel is készült a bénázásukról
Forrás: Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Autólopás Cegléden: bénázásban jók voltak

A tájékoztatás szerint a napokban egy parkoló autót indítottak be, miután annak kulcsa a járműben maradt, majd elhajtottak vele. Az elkövetők azonban nem jutottak messzire, és röviddel az indulás után a kocsival egy árokba hajtottak. A tulajdonos azonnal értesítette a hatóságokat, akik ennek köszönhetően néhány órán belül sikeresen azonosították a két gyanúsítottat.

És ezzel még nem ért véget a páros pechszériája! Belátták, hogy az autózás nem az ő műfajuk, és közlekedési eszközt váltottak, de hiába: a férfit és női társát egy Ceglédbercel felé tartó vonaton fogták el a rendőrök. A nő beismerte az autólopást és a baleset okozását is. És még ezt is meg tudták fejelni valamivel: a beszámoló szerint ugyanis a férfinél kábítószergyanús anyagot találtak, így neki emiatt is felelnie kell majd az eljárás során. A botcsinálta autótolvajok balesetét egy biztonsági kamera is rögzítette: 

🚓 Ellopták az autót, de az árokban végezte... 🚗 A napokban Cegléden egy parkoló autót indítottak be, amiben a kulcs...

Közzétette: Pest vármegyei rendőrség – 2025. október 3., péntek

 

