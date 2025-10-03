október 3., péntek

Autótűz

5 órája

Hatalmas pusztítást végzett a tűz – ennyi maradt a kiégett zagyvarékasi autóból

Elszenesedett utastér, megolvadt motorblokk – lángra lobbant egy autó Zagyvarékason. Képeket mutatunk a pusztításról!

Dobos Zsófia Tünde

Szinte teljesen kiégett egy személyautó csütörtökön Zagyvarékason – adta hírül az ÉLETJEL Mentőcsoport. Az autó motor- és utasterét pusztították a lángok, a kormány megolvadt, az ülések és a műszerfal elszenesedett, a motor szinte semmivé lett.

Egy autó motor- és utastere égett Zagyvarékason
Forrás:  ÉLETJEL Mentőcsoport Facebook-oldala

Az esethez a zagyvarékasi ÉLETJEL Mentőcsoport és a szolnoki tűzoltóság egy-egy egysége vonult ki, a tűzoltók eloltották a tüzet, majd eltávolították a járművet az útról.

Két egység is érkezett a zagyvarékasi autótűhöz
Forrás:  ÉLETJEL Mentőcsoport Facebook-oldala

