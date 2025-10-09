Egy idős nő életét vesztette, többen súlyosan megsérültek a brutális karambolban – FOTÓK

FRISS – 19:40

A karambolról friss információkat közölt hírportálunknak az Országos Mentőszolgálat. Mint válaszukban írják, a helyszínre több mentőegység, köztük két mentőhelikopter is érkezett. A mentők két 70 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, míg egy idős nő a baleset következtében sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy hiába próbálták meg újraéleszteni, már nem lehetett rajta segíteni, a helyszínen életét vesztette.

A mentőket is riasztották a Törökszentmiklósnál történt karambol helyszínére

Fotó: Nagy Balázs

Korábban írtuk:

Ahogy hírportálunk is beszámolt róla, két személyautó ütközött össze csütörtök délután a 4-es főúton, Törökszentmiklósnál. A helyszínre érkeztek a mentők és a tűzoltók is, akik megkezdték az utasok ellátását.

A két autóban összesen hárman utaztak, a mentés ideje alatt pedig teljes útzár van érvényben, a rendőrök Törökszentmiklós felé terelik a forgalmat. De még így is óriási a torlódás.

A fotókon jól látszik, hogy a kamionok és nagyobb járművek nem tudtak megfordulni, nekik meg kell várni az útzár feloldását. A dugóba került személyautók viszont rendre visszafordultak és a kerülőutat választották.