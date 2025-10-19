október 19., vasárnap

Baleset

1 órája

Autós és motoros karambolozott Kengyelnél, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Egy autós és egy motoros ütközött össze vasárnap Kengyel és Bagimajor között.

Rózsa Róbert
Autós és motoros ütközött Kengyelnél vasárnap, mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére

Összeütközött egy autós és egy motoros vasárnap Bagimajor és Kengyel között, a 4629-es út 14-es kilométerénél – közölte hivatalos oldalán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Azt írták, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a balesetben érintett járműveket a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók áramtalanították, továbbá a társhatóságok is a balesetnél dolgoznak. A katasztrófavédelem közlése szerint mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

Az eset kapcsán hírportálunk további részletekért az Országos Mentőszolgálathoz fordult, amennyiben választ kapunk, közöljük! 

 

