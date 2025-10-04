október 4., szombat

Ütközés

2 órája

Baleset történt a 4-es főúton: mutatjuk a pontos helyszínt és a részleteket!

Összeütközött két autó Cegléden, a 4-es főúton. A helyszínre mentő, rendőrök és tűzoltók is érkeztek.

Nyitrai Fanni

A 4-es főút 71-es kilométerszelvényénél, Cegléden, a Toldi utca és a Széchenyi út kereszteződésében történt a karambol.

baleset cegléd
Baleset bénítja a forgalmat Cegléden, a Toldi utca térségében
Fotó: Kiss János / Forrás: Illusztráció

Két személyautó érintett a balesetben

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint két személyautó ütközött össze Cegléden október 4-én délelőtt. Az eset a 4-es főút városi szakaszán, a 71-es kilométernél történt, a Széchenyi út és a Toldi utca kereszteződésében. A város hivatásos tűzoltói vonultak a helyszínre, és áramtalanították a járműveket. Mindkét autóban csak a sofőr tartózkodott, hozzájuk mentő érkezett.

