2 órája
Baleset történt a 4-es főúton: mutatjuk a pontos helyszínt és a részleteket!
Összeütközött két autó Cegléden, a 4-es főúton. A helyszínre mentő, rendőrök és tűzoltók is érkeztek.
A 4-es főút 71-es kilométerszelvényénél, Cegléden, a Toldi utca és a Széchenyi út kereszteződésében történt a karambol.
Két személyautó érintett a balesetben
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint két személyautó ütközött össze Cegléden október 4-én délelőtt. Az eset a 4-es főút városi szakaszán, a 71-es kilométernél történt, a Széchenyi út és a Toldi utca kereszteződésében. A város hivatásos tűzoltói vonultak a helyszínre, és áramtalanították a járműveket. Mindkét autóban csak a sofőr tartózkodott, hozzájuk mentő érkezett.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!