Baleset bénította a 4-es főutat Fegyverneknél, tűzoltók vágták ki a sofőrt a roncsból

Letért az útról és villanyoszlopnak ütközött egy személyautó vasárnap reggel a 4-es főút fegyverneki szakaszán, a 128-as kilométernél.

A helyszínre a törökszentmiklósi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik feszítővágóval emelték ki a járműben egyedül utazó sofőrt. A baleset következtében egy villanyvezeték az úttestre lógott, ezért a főút érintett szakaszát ideiglenesen lezárták, amíg a szakemberek elhárították a veszélyt – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.