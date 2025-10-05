október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jászkunság

49 perce

Baleset bénította a 4-es főutat Fegyverneknél, tűzoltók vágták ki a sofőrt a roncsból

Címkék#baleset#személyautó#villanyoszlop

A Kápolna úti kereszteződésnél csapódott az oszlopnak egy furgon.

Kiss Ádám
Baleset bénította a 4-es főutat Fegyverneknél, tűzoltók vágták ki a sofőrt a roncsból

Baleset történt Fegyverneknél a 4-es főúton

Forrás: Getty Images

Fotó: Illusztráció

Letért az útról és villanyoszlopnak ütközött egy személyautó vasárnap reggel a 4-es főút fegyverneki szakaszán, a 128-as kilométernél.

A helyszínre a törökszentmiklósi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik feszítővágóval emelték ki a járműben egyedül utazó sofőrt. A baleset következtében egy villanyvezeték az úttestre lógott, ezért a főút érintett szakaszát ideiglenesen lezárták, amíg a szakemberek elhárították a veszélyt – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu