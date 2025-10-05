44 perce
Baleset bénította a 4-es főutat Fegyverneknél, tűzoltók vágták ki a sofőrt a roncsból
A Kápolna úti kereszteződésnél csapódott az oszlopnak egy furgon.
Baleset történt Fegyverneknél a 4-es főúton
Forrás: Getty Images
Fotó: Illusztráció
Letért az útról és villanyoszlopnak ütközött egy személyautó vasárnap reggel a 4-es főút fegyverneki szakaszán, a 128-as kilométernél.
A helyszínre a törökszentmiklósi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik feszítővágóval emelték ki a járműben egyedül utazó sofőrt. A baleset következtében egy villanyvezeték az úttestre lógott, ezért a főút érintett szakaszát ideiglenesen lezárták, amíg a szakemberek elhárították a veszélyt – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Aki nem tartja be a szabályt, 3 büntetőpontra és több tízerzer forintos bírságra számíthat október 6-tól
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!