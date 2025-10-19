október 19., vasárnap

Nándor névnap

Balesettel ért véget az útja

2 órája

Fának hajtott egy autó Újszászon

A negyedik autóbalesetről közölt hírt a vármegyei katasztrófavédelem. Ezúttal Újszászon sodródott le az útról egy sofőr.

Szoljon.hu

Lesodródott az útról és a fának csapódott egy autó vasárnap délután három óra körül Újszászon – közölte hivatalos oldalán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

Details,Of,A,Damaged,Car,Crashed,Against,A,Tree
Fának hajtott egy autó Újszászon
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

A közlemény szerint a baleset a Jász úton, a 32-es főút közelében történt, ahová a szolnoki hivatásos és önkéntes tűzoltók érkeztek ki, és áramtalanították a járművet. A tűzoltókkal együtt a társhatóságok is a helyszínre siettek.

Az érintett útszakaszon – irányítás mellett – félpályán halad a forgalom.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

