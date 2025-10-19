2 órája
Fának hajtott egy autó Újszászon
A negyedik autóbalesetről közölt hírt a vármegyei katasztrófavédelem. Ezúttal Újszászon sodródott le az útról egy sofőr.
Lesodródott az útról és a fának csapódott egy autó vasárnap délután három óra körül Újszászon – közölte hivatalos oldalán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A közlemény szerint a baleset a Jász úton, a 32-es főút közelében történt, ahová a szolnoki hivatásos és önkéntes tűzoltók érkeztek ki, és áramtalanították a járművet. A tűzoltókkal együtt a társhatóságok is a helyszínre siettek.
Az érintett útszakaszon – irányítás mellett – félpályán halad a forgalom.
