Karambol
37 perce
Baleset bénítja a forgalmat Jászberénynél, teljes az útzár
A Hatvani út és a 32-es főút kereszteződésénél dolgoznak a tűzoltók.
Üllőnél, a Budapest felé vezető szakaszon történt a baleset
Forrás: Illusztráció
Fotó: Shutterstock.com
Összeütközött egy személyautó és egy kisteherautó Jászberénynél, a 32-es főút és a Hatvani út találkozásánál. A jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, miközben a rendőrség és a mentők is a helyszínre érkeztek.
A baleset miatt a Hatvani utat teljes szélességében lezárták.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Jászkunság
2025.10.05. 06:14
Baleset bénította a 4-es főutat Fegyverneknél, tűzoltók vágták ki a sofőrt a roncsból
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre