Baleset bénítja a forgalmat Jászberénynél, teljes az útzár

Összeütközött egy személyautó és egy kisteherautó Jászberénynél, a 32-es főút és a Hatvani út találkozásánál. A jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, miközben a rendőrség és a mentők is a helyszínre érkeztek.

A baleset miatt a Hatvani utat teljes szélességében lezárták.