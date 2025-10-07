október 7., kedd

Karambol

55 perce

Baleset bénítja a forgalmat Jászberénynél, teljes az útzár

A Hatvani út és a 32-es főút kereszteződésénél dolgoznak a tűzoltók.

Kiss Ádám
Üllőnél, a Budapest felé vezető szakaszon történt a baleset

Forrás: Illusztráció

Fotó: Shutterstock.com

Összeütközött egy személyautó és egy kisteherautó Jászberénynél, a 32-es főút és a Hatvani út találkozásánál. A jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, miközben a rendőrség és a mentők is a helyszínre érkeztek.

A baleset miatt a Hatvani utat teljes szélességében lezárták.

