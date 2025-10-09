1 órája
Brutális baleset a 4-esen: több egységet is a helyszínre riasztottak, erre lehet kerülni
A mentés teljes útlezárás mellett történik.
Két személyautó karambolozott csütörtök délután a 4-es főút 116-os kilométerénél, Törökszentmiklós közelében. A helyszínre a szolnoki hivatásos és a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járműveket. Az autókban összesen három ember utazott.
A baleset miatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság pedig arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a teljes útlezárás ideje alatt a rendőrök Törökszentmiklós felé terelik a forgalmat.
