Karambol

1 órája

Brutális baleset a 4-esen: több egységet is a helyszínre riasztottak, erre lehet kerülni

Címkék#útzár#baleset#4-es főút

A mentés teljes útlezárás mellett történik.

Kiss Ádám

Két személyautó karambolozott csütörtök délután a 4-es főút 116-os kilométerénél, Törökszentmiklós közelében. A helyszínre a szolnoki hivatásos és a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járműveket. Az autókban összesen három ember utazott.

A car accident with major front end damage
Balest történt a 4-es főúton Törökszentmiklósnál, teljes az útzár
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

A baleset miatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság pedig arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a teljes útlezárás ideje alatt a rendőrök Törökszentmiklós felé terelik a forgalmat.

