Hatalmas csattanás Kunmadarason: tűzoltók, mentők és rendőrök is a helyszínre érkeztek

Október 21-én, kedden délután fél kettőkor villanyoszlopnak csapódott egy autó Kunmadarason, a Mező utca közelében – érkezett a hír a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.

Villanyoszlopnak ütközött egy autó Kunmadarason

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Közleményük szerint a baleset a 34-es főúton, azon belül is a Kunhegyesi úton történt, ahová a karcagi hivatásos tűzoltóegység érkezett ki, és áramtalanították a járművet.

Az autó egyetlen utasának sikerült önállóan kijutnia az autóból mire a tűzoltók kiérkeztek, arról azonban még nem kaptunk információt, hogy szenvedett-e valamilyen sérülést. A katasztrófavédelem közleményéből azt tudjuk, hogy a helyszínre rendőrautó és mentő is érkezett.