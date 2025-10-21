október 21., kedd

Orsolya névnap

Baleset

30 perce

Hatalmas csattanás Kunmadarason: tűzoltók, mentők és rendőrök is a helyszínre érkeztek

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#Kunmadaras

Kunmadaras lakói hangos sziréna hangjára kaphatták fel a fejüket kedden kora délután. Balesethez kellett riasztani a tűzoltókat.

Dobos Zsófia Tünde

Október 21-én, kedden délután fél kettőkor villanyoszlopnak csapódott egy autó Kunmadarason, a Mező utca közelében – érkezett a hír a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.

A,Car,That,Collided,With,A,Utility,Pole,And,Had
Villanyoszlopnak ütközött egy autó Kunmadarason
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Közleményük szerint a baleset a 34-es főúton, azon belül is a Kunhegyesi úton történt, ahová a karcagi hivatásos tűzoltóegység érkezett ki, és áramtalanították a járművet.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Az autó egyetlen utasának sikerült önállóan kijutnia az autóból mire a tűzoltók kiérkeztek, arról azonban még nem kaptunk információt, hogy szenvedett-e valamilyen sérülést. A katasztrófavédelem közleményéből azt tudjuk, hogy a helyszínre rendőrautó és mentő is érkezett.

 

