Két autó karambolozott Kisújszállásnál, azonnal lezárták az utat
Nem végződött baleset nélkül a hét utolsó napja. Hatalmas csattanás rázta fel Kenderes külterületét vasárnap reggel.
A 3404-es úton, Kenderes külterületén karambolozott két személyautó vasárnap délelőtt – adta hírül a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Közlésük szerint az eset a 6-os kilométerszelvénynél történt, ahová a kisújszállási önkormányzati tűzoltók éreztek ki, és áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt tejes szélességében lezárták a munkálatok idejére.
