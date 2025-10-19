Két autó karambolozott Kisújszállásnál, azonnal lezárták az utat

A 3404-es úton, Kenderes külterületén karambolozott két személyautó vasárnap délelőtt – adta hírül a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Baleset történt Kenderesnél a 3404-es úton

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images



Közlésük szerint az eset a 6-os kilométerszelvénynél történt, ahová a kisújszállási önkormányzati tűzoltók éreztek ki, és áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt tejes szélességében lezárták a munkálatok idejére.