Közlekedési baleset

3 órája

Két autó karambolozott Kisújszállásnál, azonnal lezárták az utat

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#kenderes

Nem végződött baleset nélkül a hét utolsó napja. Hatalmas csattanás rázta fel Kenderes külterületét vasárnap reggel.

Szoljon.hu

A 3404-es úton, Kenderes külterületén karambolozott két személyautó vasárnap délelőtt – adta hírül a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

Car accident with airbag shown and ambulance
Baleset történt Kenderesnél a 3404-es úton
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images


Közlésük szerint az eset a 6-os kilométerszelvénynél történt, ahová a kisújszállási önkormányzati tűzoltók éreztek ki, és áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt tejes szélességében lezárták a munkálatok idejére.

