Hatalmas kamionbaleset az M4-esen: mentőhelikopter landolt a helyszínen, le kellett zárni a pályát

Baleset miatt teljes útzár van érvényben az M4-es autóúton, a főváros irányába tartó oldalon, az 56-os kilométernél, Albertirsánál – adta hírül az MKIF Zrt. péntek délután.

Baleset történt az M4-es autóúton

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

A baleset körülményeiről az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság adott ki friss információkat, eszerint egy személygépkocsi és egy kamion ütközött egymásnak az M4-es autóút 57-es kilométerszelvényénél, a Budapest felé tartó oldalon.

Az ütközés következtében az autó felborult, a kamionba egy ember is beszorult, akit a ceglédi és monori hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki. Az érintett útszakaszon teljes útzár van.

Beszámolók szerint mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére.

A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy fokozott figyelemmel haladjanak, és kövessék a rendőrség utasításait.