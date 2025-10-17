október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Riasztás

3 órája

Hatalmas kamionbaleset az M4-esen: mentőhelikopter landolt a helyszínen, le kellett zárni a pályát

Címkék#baleset#m4#forgalom

Baleset történt az M4-es autóúton, a főváros felé tartó oldalon. A hatóságok teljes pályazárat rendeltek el az érintett szakaszon.

Szoljon.hu

Baleset miatt teljes útzár van érvényben az M4-es autóúton, a főváros irányába tartó oldalon, az 56-os kilométernél, Albertirsánál – adta hírül az MKIF Zrt. péntek délután.

Red,Car,Bumper,Lying,On,The,Sidewalk,After,A,Road
Baleset történt az M4-es autóúton
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

A baleset körülményeiről az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság adott ki friss információkat, eszerint egy személygépkocsi és egy kamion ütközött egymásnak az M4-es autóút 57-es kilométerszelvényénél, a Budapest felé tartó oldalon. 

Az ütközés következtében az autó felborult, a kamionba egy ember is beszorult, akit a ceglédi és monori hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki. Az érintett útszakaszon teljes útzár van.

Beszámolók szerint mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére.

A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy fokozott figyelemmel haladjanak, és kövessék a rendőrség utasításait.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu