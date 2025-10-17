3 órája
Hatalmas kamionbaleset az M4-esen: mentőhelikopter landolt a helyszínen, le kellett zárni a pályát
Baleset történt az M4-es autóúton, a főváros felé tartó oldalon. A hatóságok teljes pályazárat rendeltek el az érintett szakaszon.
Baleset miatt teljes útzár van érvényben az M4-es autóúton, a főváros irányába tartó oldalon, az 56-os kilométernél, Albertirsánál – adta hírül az MKIF Zrt. péntek délután.
A baleset körülményeiről az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság adott ki friss információkat, eszerint egy személygépkocsi és egy kamion ütközött egymásnak az M4-es autóút 57-es kilométerszelvényénél, a Budapest felé tartó oldalon.
Az ütközés következtében az autó felborult, a kamionba egy ember is beszorult, akit a ceglédi és monori hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki. Az érintett útszakaszon teljes útzár van.
Beszámolók szerint mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére.
A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy fokozott figyelemmel haladjanak, és kövessék a rendőrség utasításait.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!