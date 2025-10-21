október 21., kedd

2 órája

Hiába várta haza édesapját a kislánya, nem élhette túl a brutális ütközést a tiszaföldvári lemezlovas

Címkék#életét vesztette#tragikus baleset#motoros baleset

Tragikus baleset híre rázta meg Tiszaföldvár lakóit. Motorbaleset következtében életét vesztette egy, a helyi közösségben is megbecsült a fiatal édesapa, akit kislánya hiába várt haza azon a végzetes napon...

Major Angéla
Ahogy hírportálunk korábban beszámolt már róla, drámai baleset rázta meg Tiszaföldvár lakóit vasárnap, amikor egy 33 éves motoros életét vesztette egy idős sofőr figyelmetlensége miatt Kengyelnél. A fiatal családapa, akit a helyiek jól ismertek és szerettek, éppen hazafele tartott, ahol a kislánya várta. Az ütközés olyan nagy erejű volt, hogy a motorosnak esélye sem volt a túlélésre...

Forrás: Tiszaföldvár ÖTP

Életét vesztette a fiatal családapa

A 4629-es úton, Kengyel és Bagimajor között történt a tragédia. A Tények információi szerint egy 70 éves autós a főútról balra kanyarodva nem adta meg az elsőbbséget, és frontálisan ütközött a szemből érkező motorossal. A baleset helyszínén szétszóródott motoralkatrészek és betört szélvédő is jelezte a brutális ütközést. Mentőhelikopter érkezett a helyszínre, a mentősök mindent megtettek, hogy újraélesszék a fiatal férfit. 

– Megpróbálták újraéleszteni, de sajnos olyan súlyosak voltak a belső sérülései, hogy a helyszínen az életét vesztette – nyilatkozta a Tényeknek Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. 

Tönkretette egy családnak az életét. Tönkretette Zoli gyerekének az életét

– nyilatkozta megtörten az áldozat egyik barátja. A 33 éves DJ SziZo néven is ismert férfi tehetséges lemezlovas volt, aki Tiszaföldvár közösségének aktív tagja volt. Barátai szerint Zoltán nemrég vásárolta a motort, amivel a balesetet szenvedte, de rutinos motoros volt, aki mindig körültekintően vezetetett. 

Ő egy nagyon jó, rutinos motoros volt. Sokat motoroztunk együtt, nagyon sokat és soha nem láttam rajta, hogy ne tudná uralni a motort 

– derült ki a Tényeknek tett nyilatkozatból.

Mindenkit megdöbbentett a baleset híre

A tiszaföldvári lakosokat mélységesen lesúlytotta a tragédia.

– Nagyon jó ember volt, nagyon sajnáljuk az egészet, ami felfoghatatlan – mondta egy helyi lakos. Az idős sofőr felelősségét sokan vitatják.

A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

 

