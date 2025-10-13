1 órája
Hatalmas baleset a Tisza-tónál: mentőhelikopter vitte el az egyik sérültet
Egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze hétfőn délután Poroszlónál. Egy ember életveszélyesen megsérült, érte mentőhelikopter érkezett.
Súlyos közúti baleset történt hétfő délután a 33-as főúton, Poroszló térségében. A Heol.hu beszámolója szerint egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze a 29-es kilométerszelvénynél. A karambol következtében egy ember életveszélyesen megsérült, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba – írja a Heol.hu.
A helyszínen további két személy könnyebb sérüléseket szenvedett. Az Agria TV információi szerint a Tiszafüred irányába haladó Ford személyautó eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött a kisbusszal.
A baleset idején teljes útzár volt érvényben a 33-as főúton, a forgalmat a rendőrök a helyszínelés befejezéséig elterelték. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.
