Hatalmas baleset a Tisza-tónál: mentőhelikopter vitte el az egyik sérültet

Súlyos közúti baleset történt hétfő délután a 33-as főúton, Poroszló térségében. A Heol.hu beszámolója szerint egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze a 29-es kilométerszelvénynél. A karambol következtében egy ember életveszélyesen megsérült, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba – írja a Heol.hu.

Életveszélyes sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállították kórházba a poroszlói baleset egyik résztvevőjét

Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

A helyszínen további két személy könnyebb sérüléseket szenvedett. Az Agria TV információi szerint a Tiszafüred irányába haladó Ford személyautó eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött a kisbusszal.

A baleset idején teljes útzár volt érvényben a 33-as főúton, a forgalmat a rendőrök a helyszínelés befejezéséig elterelték. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

További részletek, videó és képgaléria a Heol.hu hírportálon!