Hírt küldök be
Motoros és autó ütközött Szolnokon, a sportrepülőtér közelében

Címkék#baleset#rendőrség#Kertész út#Sportrepülőtér#forgalom

Baleset történt hétfő délután Szolnokon, a Kertész út és a Kocsoros út kereszteződésében. Egy autó és egy motoros ütközött, a helyszínen félpályás útlezárás lassítja a forgalmat.

Szoljon.hu
Motoros és autó ütközött Szolnokon, a sportrepülőtér közelében

Forrás: Illusztráció

Fotó: Gettyimages.com

Frissítés 17:39:

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint újra járható a Kertész út és a Kocsoros út kereszteződése, ahol hétfő délután egy autó és egy motoros ütközött össze. A rendőrség közölte, hogy a motoros megsérült, a mentők ellátták és kórházba szállították.

A forgalom ugyan már megindult, de az úton még zajlik a helyszínelés, ezért a rendőrség fokozott figyelmet kér az arra közlekedőktől.

Korábban írtuk:

Közlekedési baleset történt hétfő délután Szolnokon, a Kertész út és a Kocsoros út kereszteződésében. Egy személyautó és egy motoros ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között.

A helyszínről egyelőre nem érkezett hivatalos információ a sérültekről, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. A kollégánk beszámolója szerint a helyszínen jelentős torlódás alakult ki, a forgalom csak félpályán, lassan halad.

A rendőrök irányítják a közlekedést, a baleseti helyszínelés idejére érdemes elkerülni az érintett útszakaszt.

 

