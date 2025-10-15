október 15., szerda

Karambol

2 órája

Sokkoló fotók érkeztek a szolnoki baleset helyszínéről, teljesen összetört az autó – galériával

Címkék#baleset#karambol#személyautó#teherautó

Egy rakomány nélküli teherautó és egy személyautó ütközött össze szerdán reggel Szolnokon. Az autó eleje a felismerhetetlenségig összeroncsolódott – durva fotók érkeztek a helyszínről.

Kiss Ádám

Közlekedési baleset történt szerda reggel a 32-es főúton Szolnok és Abony között. Egy személyautó nekiütközött egy rakomány nélküli teherautó pótkocsijának.

baleset Szolnoknál
Baleset a 32-es főúton: óriási pusztítást végzett a becsapódás
Fotó: Erdélyi Tibor tűzoltó törzszászlós

A karambol következtében a személygépkocsi hűtővize elfolyt. A szolnoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, megtisztították az úttestet, majd közreműködtek a sérült autó elszállításában – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A mentők egy 30 év körüli férfit szállítottak stabil állapotban kórházba a helyszínről, aki fejsérülést szenvedett.

Baleset a 32-es főúton Szolnok és Abony között

Fotók: Erdélyi Tibor tűzoltó törzszászlós

