2 órája
Sokkoló fotók érkeztek a szolnoki baleset helyszínéről, teljesen összetört az autó – galériával
Egy rakomány nélküli teherautó és egy személyautó ütközött össze szerdán reggel Szolnokon. Az autó eleje a felismerhetetlenségig összeroncsolódott – durva fotók érkeztek a helyszínről.
Közlekedési baleset történt szerda reggel a 32-es főúton Szolnok és Abony között. Egy személyautó nekiütközött egy rakomány nélküli teherautó pótkocsijának.
A karambol következtében a személygépkocsi hűtővize elfolyt. A szolnoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, megtisztították az úttestet, majd közreműködtek a sérült autó elszállításában – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A mentők egy 30 év körüli férfit szállítottak stabil állapotban kórházba a helyszínről, aki fejsérülést szenvedett.
Baleset a 32-es főúton Szolnok és Abony közöttFotók: Erdélyi Tibor tűzoltó törzszászlós
