Karambol
2 órája
Újabb baleset történt Szolnokon, ezúttal Abony felé torlódik a forgalom
A 4-es főút abonyi lehajtójánál ütközött egy teherautó és egy személyautó.
Közlekedési baleset történt a reggeli órákban Szolnokon, az abonyi felüljárónál – közölte a rendőrség.
A rendelkezésre álló információk szerint egy teherautó Debrecen felől haladt Szolnok irányába, és kanyarodni akart, amikor – egyelőre tisztázatlan okból – összeütközött egy személygépkocsival.
A helyszínen terelőbójákkal irányítják a forgalmat, ezért a rendőrség arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett útszakaszon.
22 órája
