Karambol

2 órája

Újabb baleset történt Szolnokon, ezúttal Abony felé torlódik a forgalom

A 4-es főút abonyi lehajtójánál ütközött egy teherautó és egy személyautó.

Kiss Ádám

Közlekedési baleset történt a reggeli órákban Szolnokon, az abonyi felüljárónál – közölte a rendőrség.

Car,Accident.,Auto,Crash.,Traffic,Accident.,Wrecked,Automobile.,High,Quality
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

A rendelkezésre álló információk szerint egy teherautó Debrecen felől haladt Szolnok irányába, és kanyarodni akart, amikor – egyelőre tisztázatlan okból – összeütközött egy személygépkocsival.

A helyszínen terelőbójákkal irányítják a forgalmat, ezért a rendőrség arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett útszakaszon.

 

 

