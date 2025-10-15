Újabb baleset történt Szolnokon, ezúttal Abony felé torlódik a forgalom

Közlekedési baleset történt a reggeli órákban Szolnokon, az abonyi felüljárónál – közölte a rendőrség.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

A rendelkezésre álló információk szerint egy teherautó Debrecen felől haladt Szolnok irányába, és kanyarodni akart, amikor – egyelőre tisztázatlan okból – összeütközött egy személygépkocsival.

A helyszínen terelőbójákkal irányítják a forgalmat, ezért a rendőrség arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett útszakaszon.