Éjszakai műszak

A roncsok közül kellett kiszabadítani a sofőrt

Balesettel zárult a szerda este. A Debreceni úton a 4-es főútnál a körforgalom közelében árokba csúszott egy autó, melynek sofőrjét a tűzoltóknak kellett kimenteni a járműből.

Szoljon.hu

Szerda este, fél tizenegy magasságában sodródott le egy autó az útról, majd az árokba csúszott. 

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint, a baleset Szolnokon a Debreceni úton, a 4-es főútnál a körforgalom közelében történt. Az esethez a szolnoki hivatásos tűzoltó egység érkezett ki, melynek munkatársai a mentési munkálatokban is részt vettek. Helyszínre érkezésük után a sofőrt az összetört roncsból egy feszítővágó és egy nyomóhenger segítségével szabadították ki, majd áramtalanították a járművet. 

A helyszínre mentők is érkeztek.

 

