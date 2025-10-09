A roncsok közül kellett kiszabadítani a sofőrt

Szerda este, fél tizenegy magasságában sodródott le egy autó az útról, majd az árokba csúszott.

Lesodródott az útról majd az árokba hajtott egy autó Szolnokon

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint, a baleset Szolnokon a Debreceni úton, a 4-es főútnál a körforgalom közelében történt. Az esethez a szolnoki hivatásos tűzoltó egység érkezett ki, melynek munkatársai a mentési munkálatokban is részt vettek. Helyszínre érkezésük után a sofőrt az összetört roncsból egy feszítővágó és egy nyomóhenger segítségével szabadították ki, majd áramtalanították a járművet.

A helyszínre mentők is érkeztek.