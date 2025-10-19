Mentőhelikopter szállt le Újszászon: kiderült, kivel siettek kórházba

Mint hírportálunk korábban beszámolt, lesodródott az útról és fának csapódott egy autós vasárnap délután három óra körül Újszászon. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint a baleset a Jász úton, a 32-es főút közelében történt, ahová a szolnoki hivatásos és önkéntes tűzoltók érkeztek ki, és áramtalanították a járművet. A tűzoltókkal együtt a társhatóságok is a helyszínre siettek. Hírportálunk az Országos Mentőszolgálattól megtudta, a helyszínről egy 70 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!