Durva képek érkeztek a vaddal ütközött, oldalára dőlt teherautóról – íme, a mentés pillanatai!

Címkék#baleset#ütközés#teherautó#vad

Megrázó képek érkeztek a reggeli balesetről! Órákig tartó művelet során, közel féltucat ember segítségével sikerült a Törökszentmiklósnál vaddal ütközött teherautót talpra állítani. A képek tanúsága szerint az ütközés brutális lehetett. A mentés még jelenleg is tart.

Szoljon.hu
Durva képek érkeztek a vaddal ütközött, oldalára dőlt teherautóról – íme, a mentés pillanatai!

A teherautót már talpra állították, de a mentés még zajlik

Forrás: Beküldött fotó

Mint azt korábban megírtuk, szombat reggel Törökszentmiklós külterületén, a 4-es főút 124-es kilométerénél szerencsétlen találkozás történt egy jármű és egy szarvas között. Az ütközés miatt a teherautó elhagyta az úttestet és az oldalával az árokba borult, a szolnoki hivatásos és törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók vonultak a helyszínre. A mentésről készült képek megrázó pillanatokat sejtetnek.

baleset Törökszentmiklósnál: vaddal ütközött a teherautó
Vaddal ütközött a teherautó – megrázó élményben lehetett része a sofőrnek, akit aztán fejsérüléssel vittek kórházba
Forrás: Beküldött fotó

Vaddal ütközött a teherautó, a sofőr is megsérült

Információink szerint a balesetet elszenvedett  jármű sofőrjét fejsérüléssel szállították kórházba. A jármű talpra állításához közel féltucat ember és szakszerű segítség kellett, de a mentés még most is folyamatban van, ezért a forgalomkorlátozásra továbbra is számítani kell. A balesetet a szarvas nem élte túl. 

Teherautó baleset a 4-esen

Fotók: Beküldött

