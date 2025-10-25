1 órája
Durva képek érkeztek a vaddal ütközött, oldalára dőlt teherautóról – íme, a mentés pillanatai!
Megrázó képek érkeztek a reggeli balesetről! Órákig tartó művelet során, közel féltucat ember segítségével sikerült a Törökszentmiklósnál vaddal ütközött teherautót talpra állítani. A képek tanúsága szerint az ütközés brutális lehetett. A mentés még jelenleg is tart.
A teherautót már talpra állították, de a mentés még zajlik
Forrás: Beküldött fotó
Mint azt korábban megírtuk, szombat reggel Törökszentmiklós külterületén, a 4-es főút 124-es kilométerénél szerencsétlen találkozás történt egy jármű és egy szarvas között. Az ütközés miatt a teherautó elhagyta az úttestet és az oldalával az árokba borult, a szolnoki hivatásos és törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók vonultak a helyszínre. A mentésről készült képek megrázó pillanatokat sejtetnek.
Vaddal ütközött a teherautó, a sofőr is megsérült
Információink szerint a balesetet elszenvedett jármű sofőrjét fejsérüléssel szállították kórházba. A jármű talpra állításához közel féltucat ember és szakszerű segítség kellett, de a mentés még most is folyamatban van, ezért a forgalomkorlátozásra továbbra is számítani kell. A balesetet a szarvas nem élte túl.
Teherautó baleset a 4-esenFotók: Beküldött
